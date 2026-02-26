Temsilcimiz Samsunspor ilk maçını deplasmanda 1-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunun rövanşında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı konuk etti.

THORSTEN FINK İÇ SAHADAKİ İLK MAÇINI KAZANDI

Karadeniz ekibi yeni teknik direktörü Thorsten Fink’in yönetiminde taraftarı önünde çıktığı ilk maçı ikinci yarıda attığı gollerle kazanarak Konferans Ligi’nde son 16’ya kaldı.

NTCHAM'IN PENALTISI PERDEYİ AÇTI

İlk yarısı düşük tempoda golsüz geçen karşılaşmada ilk gol ikinci yarının başında Assoumou’nun kazandırdığı penaltı vuruşunun başına geçen Ntcham’dan geldi.

NDIAYE FİŞİ ÇEKTİ

Samsunspor 53’üncü dakikada öne geçmesinin ardından oyunda ağırlığının iyiden iyiye hissettirdi ve 70’te Cherif Ndiaye’nin attığı golle de fişi çekti.

SON SÖZÜ İLK MAÇIN KAHRAMANI SÖYLEDİ

İlk maçta galibiyeti getiren Mouandilmadji 78 ve 90+2'de attığı gollerle mücadelede son sözü söyleyen isim oldu.

SAMSUNSPOR-SHKENDIJA İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Ndzengue Moubeti.

SAMSUNSPOR 4-0 SHKENDIJA (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Simone Sozza'nın ilk düdüğüyle Samsunspor-Shkendija maçı başladı.

SAMSUNSPOR MARIUS İLE TEHDİT YARATTI

14' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Marius Mouandilmadji'nin şutunda FK Shkendija savunması son anda araya girerek pozisyonun golle sonuçlanmasını engelledi.

MAÇTA İLK YARIM SAAT DÜŞÜK TEMPODA GEÇTİ

30' Samsun'da maça iki takım da kontrollü başladı. Düşük tempoda geçen ilk yarım saatte Samsunspor da Shkendija da pozisyon üretemedi.

VAN DRONGELEN HATADAN YARARLANAMADI

32' Shkendija kalecisi Gaye ceza sahası içerisinde topu elinden kaçırdı. Ancak önüne düşen topa istediği gibi vuramayan Van Drongelen bu fırsatı değerlendiremedi.

MOUANDILMADJI KAFA VURUŞUNDA İSTABETİ BULAMADI

37' Zeki Yavru'nun kornerden ortasında Mouandilmadji ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Ancak top üstten dışarı gitti.

SAMSUNSPOR HOLSE İLE GOLE YAKLAŞTI

45' Holse'nin ceza sahası içerisinde çektiği sert şutta kaleci Gaye son anda topu çelmeyi başardı. Samsunspor gole çok yaklaştı.

İLK YARI SONUCU: SAMSUNSPOR 0-0 SHKENDIJA

SAMSUNSPOR NTCHAM'IN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

51' Assoumou'nun ceza sahası içerisinde yapılan müdahale sonucu yerde kalmasının ardından hakem Simone Sozza penaltı noktasını gösterdi. Ntcham penaltı vuruşunu gole çevirdi.

SAMSUNSPOR NDIAYE İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

70' Assoumou'nun sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topu kale önünde Ndiaye tamamladı. Samsunspor farkı ikiye çıkararak turun kapısını araladı.

MOUANDILMADJI'NIN HARİKA GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

72' İlk maçın kahramanı Mouandilmadji defans arkasına sarkarak harika bir şutla topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

MOUANDILMADJI BU KEZ AFFETMEDİ: SAMSUNSPOR ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

79' Mouandilmadji dakikalar önce ofsayta yakalandığı pozisyona benzer bir şekilde iki stoper arasında defans arkasına yaptığı koşuda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Gaye'yi mağlup eden Mouandilmadji skoru 3-0'a getirdi.

SAMSUNSPOR SKORU 4-0'A GETİRDİ

90+2' Samsunspor Mouandilmadji ile bir kez daha ağları havalandırdı.