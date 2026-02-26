Günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,02 puan ve %0,8 düşüşle 13.699,86 puana indi.Toplam işlem hacmi 64,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi %0,22 yükselirken, holding endeksi %2,25 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,86 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren ise %2,64 ile ticaret sektörü oldu.Küresel piyasalarda dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosu dikkat çekti; gelirin önemli kısmı veri merkezi segmentinden geldi.

Bu gelişme, yapay zeka beklentilerine ilişkin kaygıları bir ölçüde hafifletti. Öte yandan yatırımcıların odağı, bugün ABD ile İran heyetleri arasında gerçekleşecek görüşmeye kaydı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalatı ise %0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar oldu.

Ekonomik güven endeksi şubatta aylık %1,4 yükselerek 100,7 seviyesine ulaştı.Analistler, günün devamında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD işsizlik maaşı başvuru verilerinin izleneceğini vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puan destek, 13.800 ile 13.900 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.