Dün 13.809,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,81 puan ve %0,22 düşüşle 13.780,07 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,02 puan ve %0,80 azalışla 13.699,86 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.652,39 puanı, en yüksek 13.785,18 puanı gördü.Sektör endekslerinde teknoloji %0,43, mali %0,84, hizmetler %1,28 ve sanayi %0,16 düştü.Önceki kapanışa göre BIST 100 hisselerinden 40'ı yükselirken 56'sı geriledi, 4'ü yatay kaldı.

En çok işlem görenler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.Altının ons fiyatı 5 bin 186 dolar seviyesinde işlem görüyor.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda gösterge tahvilin (14 Temmuz 2027 vadeli) basit getirisi %33,45, bileşik getirisi %36,25 oldu.Uluslararası piyasalarda avro/dolar 1,1800, sterlin/dolar 1,3530, dolar/yen 156,1 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8820 liradan, avro 51,8850 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu %0,7 artışla 5 bin 186 dolardan, Brent petrol varili %0,6 düşüşle 70,3 dolardan işlem görüyor.



