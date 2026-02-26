Açılan davalarda mahkeme, İnanır’ı haklı buldu. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, özellikle Arzu Film ve Topkapı Film hakkında yürütülen dosyalarda kararını açıkladı.
Kadir İnanır’ın telif savaşı sonuçlandı: Filmleri artık o platformlarda yok
Kadir İnanır, yıllardır filmlerinden gelir elde edildiğini öne sürdüğü yapım şirketlerine karşı verdiği hukuk mücadelesinde önemli bir zafer kazandı. Usta oyuncu, rol aldığı yapımların izinsiz şekilde yayınlanması nedeniyle telif haklarının korunması için dava açmıştı.Derleyen: Hande Karacan
Mahkeme, “İsyan”, “Seyyid” ve “72. Koğuş” adlı filmlerin ilgili şirketler tarafından hukuka aykırı biçimde yayınlandığını tespit etti. Karar doğrultusunda söz konusu yapımlar, artık bu şirketler aracılığıyla — YouTube dahil olmak üzere — hiçbir dijital platformda yayımlanamayacak.
Kararın ardından T24’ten Sibel Yükler’e konuşan İnanır, alınan sonucu emeğe ve uzun soluklu mücadeleye verilmiş bir değer olarak gördüğünü ifade etti.
4 AY YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Öte yandan usta oyuncu, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle de gündeme gelmişti. Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve yaklaşık dört ay yoğun bakımda tedavi gören İnanır, 2024 yılında taburcu edilmişti.
Geçtiğimiz temmuz ayında ise akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatırılan sanatçı, uzun süre tedavi gördü. Eski sağlığına kavuşabilmek için kapsamlı bir fizik tedavi sürecinden geçen İnanır’ın iyileşme süreci titizlikle devam ediyor.