Kadir İnanır’ın telif savaşı sonuçlandı: Filmleri artık o platformlarda yok

Mahkeme, “İsyan”, “Seyyid” ve “72. Koğuş” adlı filmlerin ilgili şirketler tarafından hukuka aykırı biçimde yayınlandığını tespit etti. Karar doğrultusunda söz konusu yapımlar, artık bu şirketler aracılığıyla — YouTube dahil olmak üzere — hiçbir dijital platformda yayımlanamayacak.