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Kaynak: AA

Şanlıurfa’nın gözde turizm merkezlerinden Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde korku dolu anlar yaşandı. Gölde yerli ve yabancı turistlere yönelik turistik gezi faaliyeti yürüten bir tekne, henüz belirlenemeyen bir teknik arıza nedeniyle motorunun durması sonucu su üstünde kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

Kaptan ve mürettebatın durumu fark ederek yetkililerden yardım talep etmesi üzerine Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda hızlıca harekete geçildi. İhbarın ardından olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

JANDARMA BOTLARIYLA GÜVENLİ TAHLİYE

Kısa sürede sürüklenen teknenin bulunduğu koordinata ulaşan jandarma ekipleri, yolcuların panik yapmasını engelleyerek güvenlik önlemlerini aldı. Teknede mahsur kalan 40 yolcu, jandarma arama-kurtarma botlarına bindirilerek güvenli bir şekilde kıyıya tahliye edildi.

Tahliye işleminin ardından göl ortasında kalan arızalı tekne de jandarma botları vasıtasıyla yedeklenerek güvenli bölgeye ve tersane kıyısına çekildi.

Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, jandarma ekiplerinin su üstündeki güvenlik ve denetim faaliyetlerinin aralıksız süreceği vurgulandı.