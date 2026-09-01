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Melih Gökçek ile gazeteci Murat Ağırel arasında 23 taşınmaz üzerinden başlayan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Ağırel, 31 Ağustos akşamı Onlar TV’deki yayında Gökçek’e ait olduğunu öne sürdüğü 23 ayrı taşınmazın yer aldığı bir tabloyu ekrana getirdi.

Listede Ankara’nın Çankaya, Pursaklar, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerindeki konut, arsa, tarla ve bağımsız bölümlerin yanı sıra Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki bazı taşınmazlar da yer aldı.

Gökçek ise söz konusu iddialara X hesabından cevap verdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, E-Devlet’teki Tapu Bilgileri Sorgulama ekranının görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan ekranda, Gökçek’in T.C. kimlik numarasıyla eşleşen herhangi bir tapu kaydı bulunmadığına ilişkin uyarı yer aldı.

“23 KALEM MAL VARLIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞI”

Gökçek, paylaşımında Ağırel’in yayınında gündeme getirdiği taşınmaz listesini reddetti.

Gökçek açıklamasında, “31.08.2026 tarihli Onlar TV yayınında Murat Ağırel tarafından şahsıma ait olduğu iddia edilen, aşağıda yazılı 23 kalem mal varlığına ilişkin açıklamaların tamamı gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

E-Devlet üzerinden yapılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorgulamasına dikkat çeken Gökçek, T.C. kimlik numarasıyla eşleşen herhangi bir tapu kaydı bulunmadığını iddia etti. Gökçek, ilgili resmi sorgulama belgesini de kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

LİSTEDE ANKARA VE HALFETİ’DEKİ TAŞINMAZLAR VARDI

Ağırel’in yayında gösterdiği tabloda Gökçek’le ilişkilendirilen taşınmazlar arasında Ankara’nın Dikmen, Pursaklar, Hacılar, Aziziye, Güzeltepe, Lodum, Şirkel ve Yeşilyurt bölgelerindeki çeşitli taşınmazlar yer aldı.

Listede ayrıca Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 46 bin 400, 28 bin 100 ve 49 bin 200 metrekare büyüklüğünde üç ayrı taşınmaz da Gökçek’e ait olduğu iddiasıyla gösterildi.

GÖKÇEK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI

İddiaları kabul etmeyen Gökçek, hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Gökçek, açıklamasında gerçeğe aykırı olduğunu savunduğu iddia ve isnatlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Böylece tartışma, sosyal medya paylaşımlarından hukuki sürece taşınacağının işaretiyle yeni bir boyut kazandı.

AĞIREL’DEN GÖKÇEK’E YANIT GELDİ

Gökçek’in açıklamasının ardından Murat Ağırel de X hesabından paylaşım yaparak iddialarının dayanağını açıkladı. Ağırel, yayımladığı bilgilerin 2019/236 sayılı Hukuk Davası dosyasında yer alan resmi kayıtlara dayandığını söyledi.

Dosyada gizlilik bulunmadığını ve bilgilerin kamuya açık olduğunu savunan Ağırel, Gökçek’e yönelik açıklamasında, “Paylaştığım bilgiler, 2019/236 sayılı Hukuk Davası dosyasında yer alan resmi kayıtlara dayanıyor. Dosyada gizlilik yok. Bilgiler kamuya açık” ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek’in suç duyurusunda bulunacağını açıklamasıyla birlikte gözler, tarafların dayandığı belgelerin ve yapılacak hukuki başvuruların ortaya koyacağı yeni gelişmelere çevrildi.