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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Sözcü TV programcısı Murat Ağırel’in, Gökçek ailesinin Türkiye’den gönderilen parayla Almanya’da şirket kurduğu ve apartman aldığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, Gökçek’in kendisine aktardığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Burhan’ın aktardığına göre Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve çocuklarının Melih Gökçek'in zamanında 'FETÖ'cülerin mekanı' dediği Almanya’dan vatandaşlık almak amacıyla bir şirket kurduğunu ve iki daire aldığını söyledi.

Gökçek ayrıca Ahmet Gökçek’in evini ve otomobilini satarak elde edilen parayı banka üzerinden yasal yollarla Almanya’ya transfer ettiğini belirtti.

ESKİ ALMANYA PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Gökçek’in bu açıklamasının ardından, geçmiş yıllarda Almanya’ya yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme taşındı.

Gökçek’in özellikle Almanya’nın politikaları ve ülkede yaşayan Türklerle ilgili sert ifadeler kullandığı paylaşımları, son açıklamalarıyla birlikte tartışılmaya başlandı.

Gökçek’in 11 Şubat 2017 tarihli paylaşımında Almanya’yı “özgürlükler düşmanı ülke” olarak nitelendirdiği görüldü.

22 Ağustos 2013 tarihli bir başka paylaşımında ise Almanya’daki Türklerin bankalarda bulunan paralarının Türkiye’ye getirilmesi üzerinden değerlendirmede bulundu.

28 Ekim 2016 tarihli paylaşımında da Türkiye’den kaçan FETÖ mensuplarının Almanya’ya gitmesine ilişkin dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel’i hedef alan ifadeler kullandı.

Bu paylaşımların, oğlunun Almanya vatandaşlığı amacıyla şirket kurduğu yönündeki açıklamayla birlikte yeniden gündeme gelmesi “Almanya çelişkisi” tartışmasını beraberinde getirdi.

ALMANYA'DA ŞİRKET KURMAK VATANDAŞLIK SAĞLIYOR MU?

Gökçek’in açıklamalarının ardından Almanya’da şirket kurma, gayrimenkul satın alma, oturum ve vatandaşlık şartları da yeniden gündeme geldi.

Ancak Almanya’da şirket kurmak veya gayrimenkul satın almak tek başına vatandaşlık hakkı sağlamıyor.

Gerçek ve sürdürülebilir ticari faaliyet yürüten girişimciler, gerekli koşulları karşılamaları halinde şirketleri üzerinden oturum iznine başvurabiliyor. Ancak oturum izni, doğrudan vatandaşlık anlamına gelmiyor.

VATANDAŞLIK İÇİN FARKLI ŞARTLAR BULUNUYOR

Almanya’da vatandaşlık başvurusu için yasal ikamet süresi ve diğer çeşitli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

Genel kural olarak Almanya’da en az 5 yıl yasal ikamet eden ve diğer şartları karşılayan kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor. Şartların karşılanması da vatandaşlığın otomatik olarak verileceği anlamına gelmiyor.

Dolayısıyla Almanya’da şirket kurmak veya daire satın almak, tek başına vatandaşlığa giden bir yol olarak değerlendirilmiyor.

Gökçek’in geçmişte Almanya’ya yönelik sert açıklamaları ile oğlunun Almanya vatandaşlığı amacıyla şirket kurduğunu açıklaması arasındaki karşıtlık ise sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma konusu oldu.