Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 29116 sokakta bulunan bir evin üst katında demir kaynak çalışması yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, alt katta bulunan kağıt parçalarının üzerine düştü.

Bir ufacık kıvılcım evi küle çeviriyordu - Resim : 1

Kağıtların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek eve yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikadaki alevlere yoğun müdahaleFabrikadaki alevlere yoğun müdahaleGündem

Bir ufacık kıvılcım evi küle çeviriyordu - Resim : 3

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir ufacık kıvılcım evi küle çeviriyordu - Resim : 4