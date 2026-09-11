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Kaynak: AA / DHA / İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi Zeytinli Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Yükselen dumanlar çevrede paniğe neden olurken, yangının bitişikteki diğer iş yerlerine sıçrama tehlikesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

FABRİKADAKİ ALEVLERE YOĞUN MÜDAHALE

Yangını kontrol altına alabilmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Söndürme çalışmaları kapsamında sahaya İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 15 itfaiye aracı ve 1 adet 35 tonluk su tankeri gönderildi.

İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'ndan da 1 adet iş makinesi bölgeye sevk edildi. BASKİ ekipleri ise 2 su tankeriyle çalışmalara destek verdi.

Edremit Belediyesi tarafından da 2 su tankeri ve 1 iş makinesi yangın bölgesine gönderildi.

ALEVLERİN DİĞER İŞ YERLERİNE SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sirayetini engellemek amacıyla yürüttüğü yoğun müdahale aralıksız sürüyor.

Sanayi bölgesindeki fabrikada yükselen alevlere çok sayıda ekip ve iş makinesiyle müdahale edilirken, yangının çevre iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.