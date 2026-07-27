Ben de ilk defa duydum “tarih mühendisi” unvanını… Sanırım ülkemizde bu “unvan”a sahip bir kişi var… Bu unvan Alparslan Kotan’a dostları tarafından verilmiş. Aslında bir inşaat mühendisi olan Alparslan Kotan’ın tarih tutkusu ağır basınca İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü de bitirip tarihçiliğe adım atmış. Halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü’nde Yüksek Lisans yapan Alparslan Kotan 2003 yılından bu yana önemli tadilat ve restorasyon projelerinin yönetimini başarıyla gerçekleştirmiş. Türk mimarlık tarihi üzerinde de araştırmalar yapan Alparslan Kotan’ı göndermek lutfunda bulunduğu “Erzurum’a Armağan” adlı kitabı vesilesiyle tanımış oldum. Erzurum tarihi üzerine koleksiyonlar ve çalışmalar yapmayı sürdüren Alparslan Kotan kitabı yazma amacını şöyle açıklıyor:

“İbrahim Hakkı Konyalı, Erzurum için büyük bir hazine niteliğindeki ölümsüz eseri “Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi” kitabının önsözünde Erzurum’u içi incilerle dolu bir tarih ummanı olarak tanımlar. Bu büyük ummanın zenginliklerini derleyebilmek için bir tek Konyalı’nın yeterli olamayacağını, birçok mütehassıs dalgıçlar gerektiğini vurgular.

Erzurum münevverlerinin ve Erzurum akademisinin gelecekteki en önemli vazifelerinden birisi Erzurum’un tarihine, ruhuna ve Türk tarihindeki misyonuna uygun üretimler gerçekleştirmekle birlikte Erzurum’un kaybetmiş olduğu maddî kültür değerlerini aramak, bulmak ve şehre kazandırmak olmalıdır. Bu önemli vazifenin tek yolu ise bilgiye değer vermekten, doğru bilginin peşinde koşmaktan, özgün yabancı diller bilen genç akademisyenler (mütehassıs dalgıçlar) yetiştirmekten ve çok çalışmaktan geçer.

İsmail Habib Sevük, Erzurum tabyalarının yapılışını anlatırken Erzurum halkının göstermiş olduğu fedakârlıkları şu sözlerle anlatır:

“Milyonlarla altın, binlerle amele, hepsinden kıymetlisi akın akın gönüllüler. Verilen gönül harcanan altından kat kat fazla. Erzurum halkı o istihkâmları bir Kâbe yapar gibi yapmıştır.”

Erzurum tarihçiliğinin vazifesi de Erzurum tarihini bu bilinçle inşa etmektir. Erzurum tarihine tutacakları ışık ile Erzurum’un geleceğinin daha sağlam temeller üzerine atılmasına katkıda bulunmaktadır. Erzurum tarihinin saklı kalmış farklı noktalarına temas eden bu kitap yukarıda nedenleri kısaca izah etmeye çalıştığım kaygıların naçizane bir ürünüdür.”

Kitaptaki önemli konu başlıklarından bazıları şöyle:

* Bir öksüzün hatıralarında Erzurum

* Avrupa’da Erzurum’u tanıtan unutulmuş bir mimar

* Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun Erzurum günleri

* Teşkilat-ı Mahsusa Reislerinden Mehmet Necati Çelebi ve İlim Ocağı

* İbrahim Hakkı Konyalı’nın izinde

* Küçük Dev Adam’ın vasiyeti

* Süheyl Ünver’in Erzurum defteri

* Aşçı Dede’nin hatıralarında Erzurum

* Erzurum Milis Müfrezesi

* Ermeni mezaliminin görsel belgeleri üzerine bir değerlendirme

* Erzurum kutsal emanetini bekliyor

Doğu Kütüphanesi

Tel:(0532) 494 14 60

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USTA KALEMİN EKSİK KÜLLİYATINA EKLER

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Modern Türk edebiyatının kurucu isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914); roman, şiir, hikâye, piyes, makale, edebî tenkit, edebiyat teorisi, mektup gibi edebiyatın hemen her türünde eserler vermiş bir usta kalemdir. Zaman içinde edebiyatımızın bu önemli isminin külliyatının neşri hususunda bazı çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte külliyatının tamamlanamadığı, yazara ait bazı hususi/resmî mektupların antoloji ve biyografi türünden kitaplar ile mecmualarda, özel arşivlerde kaldığı görülmekteydi.

Son zamanlarda “kitaplaşmamış” metinlerin ve “unutulmuş” ediplerin izini süren önemli kültür tarihçisi Necati Tonga, Nur-ı Aynım, Efendim/Recaizade Mahmut Ekrem’in Unutulmuş Mektupları adlı çalışmasıyla yazarın kitaplaşmamış 32 mektubunu yayımlayarak büyük bir eksikliği gideriyor. 1868-1913 yılları arasında yazılan ve ilk defa Latin harfleriyle neşredilen bu mektuplar, yazarın dilindeki ve üslubundaki değişmeler ile yazıldıkları dönemin zihniyetini yansıtmaları bakımından önem arz etmektedir.

Kitapta mektuplar, orijinal metinlerle ve bu metinlerin günümüz Türkçesine çevrilmiş halleriyle yer alıyor. Mektuplarda geçen çeşitli kavram ve kişilerle ilgili bazı açıklayıcı bilgiler dipnotlarda verilmiş. Kitabın sonunda yer alan “Ekler” bölümünde mektupların kronolojik listesi sunulup ve bir Recaizade Mahmut Ekrem Albümü hazırlanmış. Yine kitabın sonuna kapsamlı bir “özel adlar dizini” eklenerek Recaizade Mahmut Ekrem hakkında sonradan yapılacak çalışmalar için kolaylık sağlamak amaçlanmış.

TİMAŞ Yayınları

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