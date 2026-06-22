İşkence en büyük insanlık suçu sayılmasına rağmen dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile çoğu zaman önlenemez bir vahşet olarak toplumların gündeminde yer bulur. Ne kadar lanetlenip kınansa da, kitlesel protestolara konu olsa da önüne geçilemeyen bu insanlık suçuna belli dönemlerde ülkemiz insanı da fazlasıyla maruz kalmıştır. 12 Eylül 1980’deki askeri müdahalenin ardından sağ-sol ayrımı gözetilmeden binlerce vatandaşımızın işkenceden geçirildiği artık ispata gerek duyulmayan tarihi bir gerçektir.

Milliyetçi cenahın araştırmacı yazarlarından Recep Küçükizsiz yeni kitabı “Askerlerin Anlatımı ile Mamak’ta İşkence”de tarihe not düşüyor. Küçükizsiz, bu çalışmasında Mamak Askeri Cezaevi’ni odak noktası olarak alma gerekçesini şöyle açıklıyor:

“27 Mayıs 1960’tan beri Türk siyasi hayatında çok önemli bir yeri olan ve askeri darbe dönemleriyle özdeşleşen Mamak Askeri Cezaevi, her karanlık devirde insanlık onurunun çiğnendiği, insanlık dışı uygulamaların yapıldığı bir işkence ve zulüm merkezi olmuştur. Onlarca siyasi tutuklunun öldüğü/öldürüldüğü, fiziken ve psikolojik olarak on binlercesinin sakat edildiği; mağdurları hala aramızda yaşayan, her yerinden kan, irin ve vahşet fışkıran bu cezaevi ile ilgili bugüne kadar pek araştırma/çalışmanın yapılmamış; yazılanların da birkaç anı, birkaç inceleme, birkaç roman ve niteliksiz birkaç filmden ibaret olması düşündürücüdür.”

Bu araştırmada Mamak gerçeğini, cezaevinde görev yapan askerlerin şahitlikleri ile tespit etmeye çalıştığını belirten Recep Küçükizsiz 12 Eylül darbe ortamı ve şartları göz önünde tutularak değerlendirildiğinde bu anlatımların Mamak’ta olup bitenleri, hiçbir resmî belgenin açıklayamayacağı gerçekliği ile gözler önüne serdiğine dikkat çekiyor.

Mamak’ta yatan her kesimden insanın, yıllardır “Mamak eşittir İşkence” imgesini kullanmakla beraber bugüne kadar hiç kimsenin orada olan bitenlerle ilgili açıklama yapmamış olmalarını da tuhaf bulan Recep Küçükizsiz şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Mamak Askeri Cezaevi’nde yedi yıldan fazla A blokta yattım. Bu süre içerisinde cezaevinde uygulanan her türlü işkenceyi bizzat yaşadığım gibi o dönemde görev yapan yüzlerce askerle de muhatap oldum. Bunlardan ülkücü fikre mensup bazıları ile gizlice irtibat kurdum. Mamak cehenneminde ilişki kurduğum kişilerle irtibatımı hapis hayatımdan sonra da sürdürdüm. Ülkücü askerlerin Mamak’ta her şeyi göze alarak yaptıkları fedakârlıkları hiçbir zaman unutmadım. Yıllar sonra onların bu acı döneme ait hatıralarını kaydetmek ve kitap olarak yayınlamak üzere dört yıl önce rızalarını alıp çalışmaya başladım. Bu çalışma, aynı zamanda zulmün en koyu anında

Mamak’ta askerlik yapan ülkücülerin en olmazı, imkânsızı yapmak için gösterdikleri gayreti, neleri göze aldıklarını dolayısıyla inanmışlıklarını da sergiliyor. Yine bu kitap, ülkücülerin tarihinin bilinmeyen bir köşesini yazmak görevi olduğu kadar, ülkücü askerlere vefa borcumuzdu.”

Ötüken Neşriyat

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PADİŞAHLARIN İKAMETGAHINDA

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Topkapı Sarayı’nı gerçekten tanıyor muyuz? Yüzyıllardır ayakta duran bu muazzam yapıyı gezerken, gördüğümüz sadece vitrinler ve sergilenen eşyalar mı?

Düzenlediği tarih ve kültür turlarıyla ve kitaplarındaki akıcı anlatımıyla geniş kitlelere tarihi sevdiren Talha Uğurluel, “Fatih’in Evi” adlı yeni kitabında okuyucusunu Has Bahçe’nin avlularında, Topkapı Sarayı’nın en özel dairelerinde ve mekânlarında gezdiriyor.

Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmed’in inşa ettirdiği andan itibaren Osmanlı’nın kalbidir. Osmanlı’nın en ihtişamlı dönemlerine tanıklık etmiş bir merkez, Padişah’ın evidir. Yaşadığımız çağda bu mekân padişahların kullandığı eşya ve kıyafetlerin ya da Kutsal Emanetler’in sergilendiği bir sergi salonu gibi görülse de sadelik ve estetiği bir araya getiren bu sarayın odalarında, sofalarında, hatta kapılarında ve koridorlarında bile canlı bir tarihin nefesi hâlâ hissedilmektedir.

Talha Uğurluel bu çalışmasında Fatih Sultan Mehmed’den II. Mahmud’a uzanan bir zaman diliminde, padişahların gerçekten nerede yaşadığını, nasıl bir ortamda devlet yönettiklerini, Has Daire ile Enderun Mektebi öğrencileri arasındaki yakın irtibatı da anlatıyor.

TİMAŞ Yayınları

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