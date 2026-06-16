Hiç düşündünüz mü; toplum olarak niye yeni düşünceler üretimi konusunda çok da başarılı değiliz? Oysa ülkemiz her yönüyle bol bol düşünülecek potansiyele sahip. Buna rağmen yeni düşünceler ortaya çıkmıyor, kısır bir döngü halinde, bilinen düşünceler etrafında dönüp duruyoruz. Uzun zamandır konuyu araştıran ve bu durumu geviş getirmeye benzeten Nizamettin Biber çalışmalarını, “Ruminasyon Toplumu / Düşünsel Üretimsizliğin Anatomisi” adıyla kitaplaştırdı. Nizamettin Biber; çok okuyan, düşünen ve aynı zamanda yazan bir entelektüel...

Biber, “Ruminasyon Toplumu / Düşünsel Üretimsizliğin Anatomisi”nde, modern toplumun görünmeyen bir zihinsel döngüsünü inceliyor: Tekrar eden zihin.

Ruminasyon, burada yalnızca bireysel bir sıkışma hali olarak ele alınmıyor; kültür, inanç ve politika içinde yeniden üretilen toplumsal bir düşünme biçimi olarak kavramsallaştırılıyor. Zihin, yeni olanı üretmek yerine tanıdık olanın içinde dolaşıyor; böylece düşünce ilerliyormuş gibi görünse de aslında kendi sınırları içinde dönüp duruyor.

Toplum, değiştiğini varsaysa da çoğu zaman aynı zihinsel kalıpların farklı yüzlerini tekrar ediyor. Düşünce genişlemiyor; yalnızca yankılanıyor. Anlam açılmıyor; yeniden işleniyor.

Nizamettin Biber bu çalışmasında, geviş getiren zihnin izini sürerken, düşüncenin üretim kapasitesinin neden daraldığını ve nasıl bir tekrar düzeni içinde kapandığını sorguluyor.

Biber’in aynı anda okurla buluşan diğer kitabı ise, “Oy Dere İkizdere” adını taşıyor. Nizamettin Biber bu kitabında yıllar geçse de insanın içinden silinmeyen bir memleket duygusunun izini sürüyor. Mayıs deresinin coşkulu akışından, köy yollarındaki çocukluk anılarına, unutulmayacak tatlardan yarım kalan sevdalara kadar uzanarak geçmişle bugün arasında duygusal bir bağ kuruyor. Kar altında bekleyen sabır, imece kültürü, çatma türküler, oynanan horonlar, vadi insanının direnci ve bir yaşam hafızasını sayfalara taşıyor. Doğanın insanla kurduğu kadim bağın giderek zayıfladığı bir dönemde, İkizdere’nin değişen yüzü üzerinden bireysel ve toplumsal bir hesaplaşma okura sunuluyor. Vadinin sesi, derelerin özgürlüğü, eski dostlukların sıcaklığı ve kaybolmaya yüz tutan değerler; samimi, içten ve şiirsel bir dille yeniden hayat buluyor. Biber, sadece geçmişi anlatmıyor, okuru, doğaya, geçmişe, insanlığa, sözlü kültürün korunmasına davet ediyor.

Ceren Yayıncılık

Tel:(0284) 214 82 82

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POLONYA’YA GİDEN NASREDDİN HOCA!

Nûrî Emîn Efendi, 19. asrın ilk çeyreğinde yazdığı “Nasriyye” adlı eserinde toplam 141 adet Nasreddin Hoca menkıbe, hikâye ve fıkrasına yer vermiş, bunların her birine birer kıta eklemiştir. Biricik nüshası, bugün Polonya’da Wrocław Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan eser, mukaddime ile hatime haricinde üç bölümden oluşmaktadır.

Kendine has muhtevası ve kurgulanış biçimiyle Osmanlı sahasında İslâm eser telif geleneğine göre kaleme alınmış yegâne Nasreddin Hoca fıkraları derlemesi olan Nasriyye’nin kataloglarda ve bazı çalışmalarda Letâ’if-i Nasreddîn olarak kaydedilmesi, uzun süre öneminin anlaşılmasına engel olmuştur.

İlk defa Güler Doğan Averbek tarafından bir incelemeyle birlikte yayına hazırlanan eserde fıkra sonlarında bulunan kıtalar günümüz Türkçesine aktarılmış, ayrıca her fıkraya bir lügatçe ilave edilmiştir.

Ötüken Neşriyat

Tel:(0216) 546 03 50