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Galatasaray'dan ayrılmasının ardından yeni takım arayışlarını sürdüren Mauro Icardi'nin Lazio'ya transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşmelere başladığı belirtilen Serie A ekibinin, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kararı sonrasında transferden vazgeçtiği öne sürüldü.

GATTUSO'DAN ICARDI'YE VETO

SportMediaset'in haberine göre Gattuso, Icardi'nin takıma katılmasının soyununma odasındaki istikrar ve denge açısından risk oluşturabileceğini düşünüyor.

İtalyan teknik adamın ayrıca yedek forvet rolü için yapılacak maliyeti yüksek bulduğu ve hücum hattında tercihini Andrea Pinamonti'den yana kullanmak istediği aktarıldı.

Haberde Gattuso'nun yaklaşımıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Gattuso, eski Galatasaray santrforunun gelişini, istikrar ve denge için potansiyel bir rahatsız edici unsur olarak değerlendirerek, hücum departmanının merkezi pivotu olarak Andrea Pinamonti'ye kararlı bir şekilde odaklanma niyetini yineledi."

LAZIO DEFTERİ KAPANDI

Galatasaray'a 2022 yılında transfer olan ve sarı-kırmızılılarla geçirdiği 4 sezonun ardından takımdan ayrılan Icardi, bonservisini elinde bulunduruyor.

Daha önce Premier Lig ekibi Everton ile de görüşmeler gerçekleştirdiği ancak anlaşma sağlayamadığı belirtilen Icardi'nin, Lazio ihtimalinin de Gattuso'nun vetosuyla ortadan kalktığı öne sürüldü.