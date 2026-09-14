Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.
Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular
Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin yeni adresi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir Everton ile anılan Arjantinli yıldız rotasını bir anda önceden görüştüğü bir kulübe kırdı.Furkan Çelik
Türkiye kariyerini noktalayan 33 yaşındaki Arjantinli santrfor henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlamadı.
Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceği ise transfer gündeminin dikkat çeken konularından biri haline geldi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan yıldız golcünün adı son dönemde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile anıldı.
Ancak Icardi cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Arjantinli futbolcunun yakından tanıdığı bir ligden önemli bir kulüp harekete geçti.
Icardi'nin yeni adresinin İngiltere olabileceği konuşulurken Serie A'dan sürpriz bir hamle geldi.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan kulübü Lazio, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Icardi dosyasını yeniden açtı.
Kulübün yıldız futbolcunun temsilcisiyle temasa geçtiği ve taraflar arasında transferin mali şartlarına ilişkin temasların sürdüğü ifade edildi.
Icardi'nin Lazio seçeneğine sıcak baktığı ve şartların olgunlaşması halinde 33 yaşındaki yıldızın bu kez teklifi kabul etmeye hazır olduğu aktarıldı.
Icardi'nin Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edilirken bu görüşmenin transferin geleceği açısından belirleyici olabileceği belirtiliyor.
Arjantinli santrfor kariyerinin önemli bölümünü Serie A'da geçirirken Sampdoria ve Inter formalarını giydi.
Özellikle Inter dönemindeki performansıyla Avrupa'nın önde gelen golcüleri arasına giren Icardi, yıllar sonra yeniden İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.