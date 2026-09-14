Yeniçağ Gazetesi
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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin yeni adresi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir Everton ile anılan Arjantinli yıldız rotasını bir anda önceden görüştüğü bir kulübe kırdı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 1

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 2

Türkiye kariyerini noktalayan 33 yaşındaki Arjantinli santrfor henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlamadı.

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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 3

Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceği ise transfer gündeminin dikkat çeken konularından biri haline geldi.

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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 4

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan yıldız golcünün adı son dönemde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile anıldı.

Ancak Icardi cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 5

Arjantinli futbolcunun yakından tanıdığı bir ligden önemli bir kulüp harekete geçti.

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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 6

Icardi'nin yeni adresinin İngiltere olabileceği konuşulurken Serie A'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 7

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan kulübü Lazio, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Icardi dosyasını yeniden açtı.

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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 8

Kulübün yıldız futbolcunun temsilcisiyle temasa geçtiği ve taraflar arasında transferin mali şartlarına ilişkin temasların sürdüğü ifade edildi.

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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 9

Icardi'nin Lazio seçeneğine sıcak baktığı ve şartların olgunlaşması halinde 33 yaşındaki yıldızın bu kez teklifi kabul etmeye hazır olduğu aktarıldı.

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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 10

Icardi'nin Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edilirken bu görüşmenin transferin geleceği açısından belirleyici olabileceği belirtiliyor.

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Everton derken Icardi'den U dönüşü: Yeniden masaya oturdular - Resim: 11

Arjantinli santrfor kariyerinin önemli bölümünü Serie A'da geçirirken Sampdoria ve Inter formalarını giydi.

Özellikle Inter dönemindeki performansıyla Avrupa'nın önde gelen golcüleri arasına giren Icardi, yıllar sonra yeniden İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.

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