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Kaynak: İHA

Bayburt’ta alabalıkların üreme döneminde korunması amacıyla avcılık yasağı uygulanmaya başladı.

ALABALIK AVCILIĞI 28 ŞUBAT’A KADAR YASAK

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alabalık avcılığının 1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında yasak olduğu hatırlatıldı.

Müdürlük, söz konusu tarihler arasında alabalık avcılığı yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

AMAÇ ALABALIK POPÜLASYONUNU KORUMAK

Uygulamayla su kaynaklarındaki alabalık popülasyonlarının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uyarısında, “Su kaynaklarımızı koruyalım, alabalık popülasyonlarının devamlılığını sağlayalım, doğal yaşamı birlikte koruyalım” ifadelerine yer verildi.