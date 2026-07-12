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Kaynak: İHA

Tokat'ın Yeşilyurt ile Sulusaray ilçelerini birbirine bağlayan yaklaşık 3 kilometrelik kara yolu güzergâhında, ender görülen bir doğa olayı yaşandı. Bölgede hareket halinde olan binlerce kurbağa, toplu halde asfalt üzerinden karşı tarafa geçmeye çalıştı. Sürücülerin şaşkınlıkla izlediği bu toplu geçiş esnasında, ne yazık ki pek çok hayvan trafikteki araçların altında kalarak can verdi.

Söz konusu olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesi ile Sulusaray ilçesi sınırlarında yer alan Kantar mevkisi arasında gerçekleşti. Yol boyunca ilerleyen sürücüler, zemini kaplayan yoğun kurbağa sürüsüyle karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Karşı şeride ulaşmaya çalışan kurbağaların büyük bir kısmı, seyir halindeki otomobillerin ezmesi sonucu telef oldu.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan İsa Sarı, daha önce böyle bir duruma şahit olmadığını dile getirerek yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Sulusaray ilçesi Kantar mevkisine giderken küçük boyutlu sürüler halinde kurbağaların geçişine rastladım. Neden olduğunu ben de bilemedim. Araçlar geçtikçe çoğu hayvan ezildi. Bu yıl yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle taşkın oluşan dere ve su birikintilerine kurbağaların yumurta bıraktığını düşünüyorum. Yumurtadan çıkan yavru kurbağalar toplu halde yola ulaştı. Binlerce yavru kurbağa ile büyükleri birlikte karşıya geçmeye çalışıyordu."