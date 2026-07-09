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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendisini binbaşı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu İnegöl'de para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli şahıs telefonla ulaştığı vatandaşa kendisini binbaşı olarak tanıtarak, "Adınız bir cinayet olayına karıştı" yalanını söyledi. Bu yöntemle mağduru korku ve paniğe sürükleyen şüpheli, yaklaşık 850 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda şüphelinin izi Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulundu. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, çaldığı para ve ziynet eşyalarıyla birlikte gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin aynı yöntemle Eskişehir ve Kocaeli illerinde de dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlendi. Şahsın bu illerde yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve dövizi haksız şekilde ele geçirdiği tespit edildi.