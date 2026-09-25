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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışmalarının ele alındığı Vakıflar Performans Karnesi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans göstergeleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi ile yardımların ihtiyaç odaklı yürütülmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

İl merkezi ve ilçelerde yürütülen mevcut çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik planlamalar ele alındı.