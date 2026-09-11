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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri dolandırıcılık ve güvenlik risklerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 32 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılık ve kullanılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler ayrıca vatandaşları Hayat 112 uygulaması, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve genel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirdi. Çalışma sırasında konulara ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların güvenliğine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının farklı alanlarda sürdürüleceği belirtildi.