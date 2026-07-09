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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçük Yenice Köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.

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‎Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine söndürme çalışmalarına helikopterler de havadan destek verdi.

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‎Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını önlemek amacıyla yoğun çaba sarf ederken, yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

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‎Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla sürüyor.