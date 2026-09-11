Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi’nde bulunan Kapalı Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve beraberindeki yolcu ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.