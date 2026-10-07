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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’te ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin ücret tarifelerinde artışa gidildi. Bilecik-Osmaneli ve Bilecik-Bozüyük hatlarında uygulanacak yeni ücretler belli oldu.

‎Yeni tarifeye göre, Bilecik-Osmaneli arasında 160 TL olan minibüs ücreti 180 TL’ye yükseltildi. Aynı hatta daha önce 150 TL olan öğrenci ücreti ise 170 TL olarak belirlendi.

‎Bilecik-Bozüyük hattında da ücret artışı yapıldı. Daha önce 160 TL olan yolcu taşıma ücreti 190 TL’ye çıkarıldı.

‎Böylece yapılan son düzenlemeyle Bilecik-Osmaneli hattında tam ve öğrenci tarifelerine 20’şer TL, Bilecik-Bozüyük hattında ise yolcu ücretine 30 TL zam yapılmış oldu.