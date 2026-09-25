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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenciler ile okul personelinin güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen uygulamalarda okul çevreleri ile giriş ve çıkış noktalarında emniyet ve asayiş tedbirleri alınırken, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller de yapılıyor. Ekipler ayrıca aranan şahısların tespitine yönelik sorgulamalar gerçekleştiriyor.

Denetimler kapsamında 11 okul ve 13 okul servis aracı kontrol edildi. Ekipler tarafından 397 şahıs ile 159 aracın sorgulama ve kontrolleri gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerindeki denetimlere devam edeceği belirtildi.