Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Vezirhan’da yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahsın izini sürdü.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda aranan şahıs Vezirhan’da yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.