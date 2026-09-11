Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ


Bilecik’te hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Vezirhan’da yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahsın izini sürdü.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda aranan şahıs Vezirhan’da yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.