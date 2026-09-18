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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya hizmet, şube ve ilçe müdürleri ile gençlik merkezi ve yurt müdürleri katıldı.

Toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar ve devam eden faaliyetlerin mevcut durumu değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar da ele alındı.

Gençlik ve spor hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, birimler arasındaki iş birliği ve yapılacak çalışmaların planlaması değerlendirildi.