Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yusuf A. (80) idaresindeki 31 ACJ 294 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra rampaları mevkisinde Yaşar K. (58) yönetimindeki 16 KIE 48 plakalı kamyona arkadan çarptı.
63 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Halime Ateş'in (63) hayatını kaybettiğini belirledi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf A. ile aynı araçta bulunan Eda A. (23), ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.