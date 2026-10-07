Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında “İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirildi.
Toplantıda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile alınan tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Bu kapsamda asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele konularında yürütülen çalışmalar ele alındı.
Toplantıda ayrıca trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler ile öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde uygulanan güvenlik önlemleri değerlendirildi.
Vali Sözer başkanlığındaki toplantıda, ilgili birimler tarafından yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerin genel durumu gözden geçirildi.