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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında “İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirildi.

‎Toplantıda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile alınan tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

‎Bu kapsamda asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele konularında yürütülen çalışmalar ele alındı.

‎Toplantıda ayrıca trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler ile öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde uygulanan güvenlik önlemleri değerlendirildi.

‎Vali Sözer başkanlığındaki toplantıda, ilgili birimler tarafından yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerin genel durumu gözden geçirildi.