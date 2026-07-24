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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik il genelinde 79 personelin katılımıyla Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulama, 17 Ekip ile 14 farklı uygulama noktasında yapıldı.

Uygulamada, 861 Şahıs, 246 Araç, 9 Metruk Bina, 15 Umuma Açık İşyeri ve 8 Terminal kontrol edilirken herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılmadığı öğrenildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden uygulama sonrası yapılan açıklamada, “Etkin denetimlerimizle kamu düzenini korumaya, huzur ve güven ortamını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.” denildi.