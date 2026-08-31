Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Jimnastik Turnuvası tamamlandı.
Çocukların sporla buluştuğu turnuvada genç sporcular, hazırladıkları performansları sergilerken organizasyon heyecanlı ve renkli anlara sahne oldu.
Sporcular ile ailelerini bir araya getiren turnuvada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusu spor etkinlikleriyle yaşandı.
Dostluk ve eğlence içerisinde tamamlanan organizasyonun ardından turnuvaya katılan sporcular ile etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.