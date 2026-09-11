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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 2022-2026 döneminde oda bünyesinde görev yapan personele, kurumun çalışmalarına ve hizmetlerine sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür sertifikası takdim etti.

Bilecik TSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen takdimde, personele yönelik hazırlanan teşekkür sertifikaları Meclis Başkanı Şermin Kahraman ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün tarafından verildi.

Törende, personelin 2022-2026 döneminde oda faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine sağladığı katkılar ile özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Bilecik TSO tarafından yapılan açıklamada, kurumun çalışmalarında emeği bulunan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, çalışmalarında başarı dileklerinde bulunuldu.