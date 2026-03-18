

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, son günlerde bazı kişi yada kişilerin kurum adına para, bağış ve benzeri maddi talepte bulunulduğunun tespit edildiği belirtilerek, bu şekilde talepte bulunanlara itibar edilmemesi istendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda bu gibi bir durum ile karşılaşılması halinde güvenlik birimlerine yada kuruma bilgi verilmesi istenerek şu ifadelere yer verildi;

“Son günlerde bazı kişi veya kişiler tarafından, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adı kullanılarak gıda işletmelerinden para, bağış veya benzeri maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemesi, hiçbir şekilde ödeme yapılmaması, şüpheli durumların ilgili güvenlik birimlerine veya Müdürlüğümüze bildirilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur.”