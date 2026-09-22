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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Genel Meclisinin Eylül ayı toplantılarında bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Gündüz’in AK Parti’ye katılması ve CHP’li Meclis Üyelerinin de partilerinden istifa ederek YENİ Parti’ye geçmeleri nedeni ile 8 komisyonun üyelikleri için yeniden seçim yapılmıştı. Yapılan seçimin ardından komisyonlar ilk toplantılarını yaparak yeni Başkanlarını seçti.

Bilecik İl Genel Meclisinde bulunan 8 komisyondaki CHP’li Üyeler YENİ Parti’ye katıldıklarından komisyon üyelikleri sona ermişti. Eylül ayında yapılan toplantılarda komisyonların AK Partili üyelerinin de istifa etmesi sonucu komisyonlar düşmüş oldu.

Yapılan yeni seçim sonrası komisyonların yeni Başkanları şu isimlerden oluştu;

Plan ve Bütçe Komisyonu: Murat Hızlı (AK Parti)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: İsmail Yağar (MHP)

Eğitim- Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Kâmil Poyraz (AK Part)

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Orhan Uğur (İYİ Parti)

Araştırma Geliştirme ve Sanayi Ticaret Komisyonu: Ahmet Konak (AK Parti)

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Osman Pazvant (MHP)

Turizm ve Tanıtma Komisyonu: Mayir Küçük (AK Parti)

Yol ve Su Komisyonu: Ömer Çoban (İYİ Parti)