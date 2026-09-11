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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlerini özveri ve yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getiren personellere başarı belgeleri takdim edildi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından Başarı Belgesi ile taltif edilen emniyet personeli, düzenlenen programda belgelerini aldı.

Personeli görevlerinde gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı tebrik eden İl Emniyet Müdürü Çağlar, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Çağlar ayrıca personele bundan sonraki çalışmalarında da üstün başarılar dileyerek, görevlerini aynı sorumluluk ve gayretle sürdürmelerini istedi.