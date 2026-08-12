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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, kentte bisiklet kullanan çocuklar ve yetişkinlere yönelik trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Yavuz yaptığı açıklamada, özellikle 11 yaşını tamamlayarak trafiğe çıkma hakkı bulunan çocuklar başta olmak üzere tüm bisiklet sürücülerinin şehir içi ve köy yollarında trafik kurallarına uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bisiklet kullanırken gerekli güvenlik ekipmanlarının bulundurulması ve bisikletlerin trafik güvenliğine uygun donanıma sahip olması gerektiğine dikkat çeken Hakan Yavuz, sürücülerin güvenli bisiklet kullanımı konusunda bilgi sahibi olmalarını ve öğrendikleri kuralları günlük yaşamlarında uygulamalarını istedi.

Dernekleri tarafından gönüllülük esasına göre teorik ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirten Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, ailelere de çocuklarını bu eğitimlere yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Hakan Yavuz açıklamasında ayrıca bisiklet sürücülerinin ve ailelerinin, trafik güvenliğine ilişkin derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeleri takip etmelerini tavsiye etti.