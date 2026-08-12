İkinci el araç pazarında 1 milyon TL ile 1,5 milyon TL arasında bütçesi olan tüketiciler için geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.
İkinci elde bu modeller yolda bırakmıyor: 1 - 1.5 milyon TL bandındaki en iyi otomobiller
İkinci el araç pazarında 1 ila 1,5 milyon TL bütçeye sahip alıcılar için B ve C segmentinde öne çıkan, sorunsuz sürüş sunan ve dikkat edilmesi gereken ikinci el otomobil modelleri listelendi.Kaynak: Haber Merkezi
Bu fiyat aralığında daha yeni yaşta bir B segment araç tercih edilebileceği gibi, yaşça daha büyük fakat donanım açısından zengin C segment modeller de satın alınabiliyor.
İkinci elde sorunsuz bir sürüş tecrübesi arayanlar için öne çıkan modeller ve dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanıyor:
Toyota Corolla
Sade mekanik mimarileri ve uzun ömürlü kullanım algısıyla bilinen atmosferik benzinli Corolla modelleri, listenin ilk sıralarında yer alıyor.
İkinci el piyasasındaki yüksek likiditesi sayesinde aracı yeniden satışa çıkarırken alıcı bulmak oldukça kolaylaşıyor.
Honda Civic
Dayanıklı yapısıyla bilinen atmosferik benzinli Civic, geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesiyle ailelerin radarına giriyor.
Ancak alım aşamasında model yılına ve motor tipine dikkat edilmesi önem taşıyor. Bazı jenerasyonlarda boya problemleri görülebilirken, yeni nesil turbo motor ve CVT şanzıman kombinasyonlarında periyodik bakım geçmişi hayati önem taşıyor.
Suzuki S-Cross
SUV ve crossover arayışında olan kullanıcılar için alternatif sunan S-Cross; geniş kabin alanı ve kullanışlı tasarımıyla öne çıkıyor.
Satış adetleri rakiplerine göre daha düşük kalsa da özellikle 1.6 litrelik atmosferik benzinli motor seçeneği uzun vadeli kullanım hedefleyenler için bir seçenek oluşturuyor.
Hyundai i20
Şehir içi kullanımına uygun, makul işletme maliyetine sahip ve kompakt bir araç arayanlar için B segmentindeki i20 dikkat çekiyor.
Modelin basit mekanik yapıya sahip atmosferik benzinli motor varyantları ikinci el pazarında öne çıkıyor.
Renault Megane
Geniş servis ve yedek parça ağına sahip Megane, düşük yakıt tüketimi sunan 1.5 dCi motor seçeneğiyle tercih ediliyor.
Dizel motorlu araçlarda kat edilen kilometreden ziyade kullanım biçimi ve düzenli bakım geçmişi önem taşıyor. Satın alım öncesinde EGR, DPF, turbo ve enjeksiyon sistemlerinin detaylıca kontrol edilmesi gerekiyor.
Fiat Egea
Bütçesi dâhilinde daha yüksek model yılına sahip araç almak isteyenler için Fiat Egea öne çıkıyor. Manuel vitesli ve mekanik açıdan sade motor seçenekleri düşük kullanım maliyeti sağlıyor.
Piyasada çok sayıda Egea bulunması; bütçe, kilometre ve donanım kriterlerine uygun alternatiflerin bulunmasını kolaylaştırıyor.
Mazda 3
Farklı bir model arayanlar için 1.5 Skyactiv-G atmosferik benzinli motorlu Mazda 3 dikkat çeken seçenekler arasında bulunuyor.
Sade motor yapısı sunan modelin ikinci el piyasası diğer popüler modellere kıyasla daha dar bir kitleye hitap ediyor. Bu durum, aracın elden çıkarılma sürecini uzatabileceğinden uzun süreli kullanım planlayan tüketicilere hitap ediyor.
Kia Ceed
C segmentinde yer alan Kia Ceed, özellikle 1.6 CRDi motor seçeneğiyle öne çıkıyor.
Düşük yakıt sarfiyatı, yeterli performans ve geniş yaşam alanı sunan model, uzun mesafeli yolculuklar yapan kullanıcılar için bir alternatif oluşturuyor.
Volvo S60
Premium segmente geçiş yapmak isteyenler için 1.5 T3 motorlu Volvo S60 seçeneği sunuluyor. Konforlu sürüşü ve zengin donanımıyla öne çıkan modelin periyodik bakım ve yedek parça maliyetleri kitle pazarı modellerine göre daha yüksek seyrediyor.
Bu sebeple, özellikle yüksek kilometreli araçlarda servis geçmişinin ve motor-şanzıman kondisyonunun detaylı incelenmesi tavsiye ediliyor.
(Webtekno)