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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yüzlerce vatandaş Çanakkale gezisinde buluştu.

Bilecik Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarında duyuruları yapılan ve kayıt başvuruları alınan yüzlerce Bilecikli, tarihi yerleri gezerek, kahramanlıkların sergilendiği coğrafyayı görme imkanı buldu.

Uzman rehberler eşliğinde tarihi yerleri gezen vatandaşlar, kahramanlık destanlarının yazıldığı yerlerle ilgili merak ettikleri soruların cevabını buldu.

30 Ağustos Zafer Bayramının yaşandığı bir dönemde Çanakkale’yi gezdikleri için duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.

Çanakkale’deki tarihi ve kültürel yerleri gördükleri için çok duygulandıklarını ifade eden ziyaretçiler, gezinin 30 Ağustos Zafer Bayramında kendilerine anlamlı bir hediye olduğunu belirttiler.

Geziye katılan vatandaşlar, Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Conkbayır’ı ziyaret ederek bağımsızlığımız uğruna verilen mücadeleye bir kez daha tanıklık etmiş oldu.