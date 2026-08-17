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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların kışlık salça hazırlıklarına destek olmak amacıyla Vadipark Sosyal Tesisleri’nde “Salça Günleri” düzenlenecek.

Etkinliğe katılacak vatandaşların yalnızca domateslerini ve kavanozlarını getirmeleri yeterli olacak. Salça yapımında ihtiyaç duyulacak diğer malzemeler ise Bilecik Belediyesi tarafından karşılanacak.

Salça Günleri için kayıtlar 17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında Halk Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik ise 22-26 Ağustos 2026 tarihlerinde Vadipark Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.

Belediyeden yapılan duyuruda, kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu belirtilirken, her vatandaşın etkinlikten bir kez yararlanabileceği bildirildi.