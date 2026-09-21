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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve beraberindeki yöneticilerle birlikte Aksaray’da esnaf, emekli, pazarcı ve çiftçilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde ekonomik sorunları vatandaşlardan dinleyen Özdemir, yaşanan sıkıntıların kamuoyuna aktarılması ve vatandaşların sesi olunması konusunda söz verdiklerini ifade etti.

ÖZDEMİR VE PARTİ YÖNETİMİ SAHADA

Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve parti yöneticileriyle birlikte Aksaray’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen parti heyeti, ekonomik koşulların farklı kesimler üzerindeki etkilerini doğrudan vatandaşlardan dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafın işletme giderlerinden emeklilerin geçim sıkıntılarına, pazarcıların satış sorunlarından çiftçilerin artan üretim maliyetlerine kadar çok sayıda konu gündeme geldi.

Özdemir, ziyaretlerin temel amacının sahadaki sorunları vatandaşlardan dinlemek ve yaşanan ekonomik sıkıntıları doğrudan gözlemlemek olduğunu belirtti.

“SİFTASIZ DÜKKÂN KAPATAN ESNAFIN SÖZCÜSÜ OLACAĞIZ”

Program kapsamında Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile çarşı esnafı ziyaret edildi.

Esnafla yapılan görüşmelerde özellikle işyerlerinin artan maliyetleri, kira giderleri, Bağ-Kur primleri ve satışların yetersizliği gibi konuların gündeme geldiği belirtildi.

Özdemir, esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, bazı işletme sahiplerinin siftah yapmadan dükkân kapattığını, kira ve Bağ-Kur primlerini karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Siftahsız dükkan kapatan, kirasını ödemekte zorlanan, Bağ-Kur primi yük haline gelen, her geçen gün daha da ümitleri tükenen esnafın duygularına tercüman olacağımızı, onların sözcüsü olacağımıza söz verdik.”

Esnaf ziyaretlerinde işletme sahiplerinin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen parti heyeti, ekonomik koşulların küçük işletmeler üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EMEKLİLERLE DE BİR ARAYA GELDİLER

Program kapsamında emekliler de ziyaret edildi.

Emeklilerin geçim şartları, gelirleri ve temel ihtiyaçlar karşısındaki ekonomik durumları üzerine görüşmeler gerçekleştirilirken, Özdemir emeklilerin yaşadığı sıkıntıların da sahada doğrudan dinlendiğini ifade etti.

Özdemir, emeklilere ilişkin açıklamasında 23 bin lira maaşla geçimini sağlamaya çalışan emeklilerin durumuna dikkat çekti.

Özdemir, emeklilerle ilgili değerlendirmesinde:

“Emeklilerimizle birlikte olduk, 23.000 lira maaşla mucize yaratan kıymetlilerimize saygılarımızı ifade ettik.” dedi.

PAZARDA HEM ESNAFIN HEM VATANDAŞIN SORUNU DİNLENDİ

Parti heyetinin bir diğer durağı ise Pazartesi Pazarı oldu.

Pazarcı esnafıyla görüşen Özdemir ve beraberindeki heyet, satışların yetersizliği ve vatandaşların alım gücündeki düşüşe ilişkin şikâyetleri dinledi.

Pazarcı esnafının yeterli satış yapamamaktan yakındığını belirten Özdemir, diğer taraftan yüksek fiyatlar nedeniyle alışveriş yapmakta zorlanan vatandaşların da ekonomik baskıyı hissettiğini ifade etti.

Özdemir, pazarda karşılaştıkları tabloyu şu sözlerle aktardı:

“Pazartesi Pazarını ziyaret ettik, satış yapamamaktan şikayetçi pazarcı esnafını, pahalılık nedeniyle elleri boş pazardan ayrılan vatandaşlarımızı dinledik.”

Böylece aynı ekonomik tablonun hem satış yapmaya çalışan pazarcıyı hem de ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gelen vatandaşı etkilediği yönündeki değerlendirmeler gündeme taşındı.

YEŞİLTEPE’DE ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Programın önemli duraklarından biri de Yeşiltepe oldu.

Burada çiftçilerle bir araya gelen Yeni Parti heyeti, tarımsal üretimde yaşanan maliyet artışlarını ve çiftçilerin ürünlerini pazarlarken karşılaştıkları sorunları dinledi.

Çiftçiler tarafından özellikle mazot, gübre, ilaç ve elektrik maliyetlerindeki artışların üretim giderlerini yükselttiği ifade edildi.

Özdemir, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek, üretim maliyetleri yükselmesine rağmen bazı ürünlerin geçen yıla göre daha düşük fiyatlardan satılmasının çiftçiler açısından önemli bir sorun oluşturduğunu belirtti.

Özdemir, Yeşiltepe’deki ziyaretle ilgili değerlendirmesinde:

“Mazotun, gübrenin, ilacın, elektrik fiyatlarının artışına rağmen geçen yıldan daha düşük fiyata ayçekirdeği satan çiftimizin isyanını gördük.” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARI SAHADAN DİNLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bilal Özdemir’in gerçekleştirdiği ziyaretlerde farklı meslek ve toplum kesimlerinin ekonomik sorunları gündeme geldi.

Esnafın işletme giderleri ve satış sorunları, emeklilerin gelirleri, pazarcıların müşteri ve satış sıkıntıları ile çiftçilerin yükselen üretim maliyetleri ziyaretlerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Özdemir ve beraberindeki heyet, vatandaşların taleplerini ve yaşadığı sorunları doğrudan sahada dinlerken, ziyaretlerin vatandaşlarla doğrudan temas kurma ve sorunları yerinde tespit etme amacı taşıdığı belirtildi.

Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmelerde, ekonomik sıkıntı yaşayan kesimlerin sorunlarını gündeme taşımaya ve vatandaşların taleplerinin sözcüsü olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Aksaray’da gerçekleştirilen ziyaretlerde ortaya konulan mesajların merkezinde ise geçim sıkıntısı, artan maliyetler, alım gücü, üretim giderleri ve esnafın ekonomik koşulları yer aldı.

Özdemir’in açıklamaları, Yeni Parti Aksaray teşkilatının önümüzdeki süreçte esnaf, emekli, çiftçi ve vatandaşların ekonomik sorunlarına ilişkin saha çalışmalarını sürdüreceği mesajını da ortaya koydu.