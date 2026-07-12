Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçilme şansı tanıyacak olan 'yeni anayasa' tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Oğlu Bilal Erdoğan'ın da AK Parti'nin başına geçeceği iddiası kulislerde konuşulan konuların başında...

Gazeteci Sedat Bozkurt, kısadalga'da kaleme aldığı son analizinde AK Parti içerisindeki stratejik hazırlıklara dikkat çekti. Bozkurt, özellikle seçim ekonomisi takvimi ve parti liderliğinin geleceği üzerine çarpıcı öngörülerde bulundu.

EYLÜL'DE SEÇİM EKONOMİSİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

AK Parti’nin Sapanca kampında öne çıkan başlıklardan biri, önümüzdeki dönemin ekonomi stratejisi oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik sıkıntıların aşılması için 2027 yılını işaret ederken, yoksulluk riski altındaki yaklaşık 2 milyon vatandaşa yönelik finansal destek sağlayan GETAP projesinin yaygınlaştırılacağı duyuruldu. Bozkurt, seçim ekonomisinin ilk adımlarının Eylül ayında atılacağını ve hükümetin seçime kadar ciddi bir ekonomik hazırlık içerisinde olduğunu belirtti.

BİLAL ERDOĞAN İÇİN 'GEÇİŞ' PLANI MI?

Yazının en dikkat çeken kısımlarından biri Bilal Erdoğan’ın siyasetteki konumu üzerine oldu. Bozkurt, Erdoğan’ın geleceğe dair kurduğu planda Bilal Erdoğan’ın merkezi bir rolde olduğunu ifade etti.

Damatların aksine, Bilal Erdoğan’ın politik tartışmalardan uzak kalarak 'başarılı bir sessizlik' yürüttüğünü söyleyen Bozkurt, saman alevi gibi dönem dönem gündeme geldiğini sonra uzun bir süre kaybolduğunu hatırlattı. Bozkurt "Genellikle dini bir söylem ya da etkinlikte onu görüyoruz. Güncel politik tartışmalara girmiyor, bundan uzak duruyor." dedi.

Bozkurt'un "Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan, saman alevi gibi dönem dönem gündeme geliyor, sonra uzun bir süre kayboluyor. Sonra tekrar ortaya çıkıyor. Genellikle dini bir söylem ya da etkinlikte onu görüyoruz. Güncel politik tartışmalara girmiyor, bundan uzak duruyor. Damatlar ayrı ayrı politik gelecekler üzerinden tartışılırken, Bilal Erdoğan bu tartışmalarda hiç yer almıyor. Bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Çünkü bu tartışmalarda özne kim olduysa, sonrasında denklemden düşmüştür." ifadeleri dikkat çekti.

"Erdoğan’ın kafasında geleceğe ilişkin bir plan olduğu şüphesiz." diyen Bozkurt, parti içerisindeki bazı kanatların olağanüstü kurultay ile genel başkanlığın devredilmesini istediğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tartışmaları seçime kadar kapalı tuttuğunu vurguladı.

Bozkurt'un analizine göre, Erdoğan seçim öncesinde herhangi bir parti içi çatışma veya tartışma yaşanmasını istemiyor. 'Bilal Erdoğan'ın genel başkanlığı' planının seçim sonrası gündeme gelmesi ve seçim sürecinde bu yönde ipuçlarının belirginleşmesi bekleniyor.