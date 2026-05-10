Olay, 5 Ekim Pazartesi günü saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kardeşi Hüseyin Beyazyıldız’dan (30) haber alamayan ağabey Hasan Beyazyıldız, yedek anahtarla girdiği evde kardeşini koltukta hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNDEKİ GARİP DETAYLAR: SIR NOT VE SİLAH

Polis ekiplerinin incelemesinde Beyazyıldız’ın tam kalbinden vurulduğu saptandı. Evde herhangi bir zorlama, darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Olay yerinde bulunan detaylar ise soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte:

Koltuğun yanında ruhsatsız tabanca, altında boş kovan ve küllük içinde fişekler bulundu. Dizüstü bilgisayar kutusunun üzerinde, "Afrikalı birine verilsin, su ürünleri okuyan" yazılı bir not olduğu görüldü.

Yaklaşık 7 ay önce cezaevinden çıkan Beyazyıldız’ın, uyuşturucu ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

APPLE ÜZERİNDEN DİJİTAL VASİYET

Soruşturmanın en dikkat çekici noktası, Beyazyıldız’ın ölümünden aylar önce, 9 Nisan tarihinde Apple hesabı üzerinden ağabeyini "Vasi" tayin etmesi oldu. Bu durum, "ölümün planlı bir veda mı?" olduğu sorusunu gündeme getirdi.

UZMAN OSMAN DEMİRCAN: DİJİTAL MİRAS NASIL İŞLİYOR?

Olayın teknolojik boyutunu değerlendiren Bilişim Uzmanı Osman Demircan, teknoloji devlerinin sunduğu "Dijital Miras" özelliğini şu sözlerle anlattı:

"Sistem, kişi daha hayattayken birini vasi olarak atamasına olanak tanıyor. Ancak bu doğrudan erişim demek değil. Vasi seçilen kişinin, Apple’ın verdiği özel ID numarasını ve resmi ölüm belgesini sisteme yüklemesi gerekiyor. Bu onaydan sonra bulut (iCloud) üzerindeki fotoğraflar, notlar, mailler ve parolalar mirasçıya açılıyor."

Demircan, bu yetkinin sadece verilere erişmekle kalmadığını, vasi tayin edilen kişinin verileri kalıcı olarak silme yetkisine de sahip olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Savcılığı, Beyazyıldız’ın ölümünü "şüpheli" bularak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu aydınlatmak için hem olay yerindeki biyolojik kanıtları hem de dijital izleri inceliyor.