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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu’nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler drone ile havadan da desteklendi.

25 EĞLENCE YERİ, 5 OTEL VE 10 ADRES DENETLENDİ

25 umuma açık eğlence yeri, 5 otel ile 2 binada bulunan toplam 10 adres denetlendi. Denetimlerde 4 şahıs hakkında ‘Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme’ suçundan işlem yapılırken, genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 şahıs hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Toplam bin 737 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 12 şahıs hakkında ise idari işlem uygulandı.

Eğlence yerlerine yönelik denetimlerde tütün mamulü kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması ve işletme dışında müzik yayını yapılması gibi mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Bu kapsamda toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı. Öte yandan ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeri ile 2 otel mühürlendi.