Kaynak: Haber Merkezi

2024 Yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Alaatin Köseler'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Beykoz Belediye Başkanvekili seçilen ve daha sonra Özlem Vural Gürzel MHP İstanbul İl Teşkilatını misafir etti. MHP İl Başkanı Volkan Yılmaz ve beraberindeki heyeti ağırlayan Gürzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Volkan Yılmaz ve kıymetli heyetini belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Beykoz’umuz üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdiğimiz değerli İl Başkanımıza ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

YENİ İMAJIN İNŞASI

Söz konusu ziyarete dair paylaşım imaj inşasında yeni adım olarak yorumlanırken akıllara Gürzel'in AK Parti'ye geçtikten sonraki uygulamalarını getirdi.

AK Parti saflarına katıldıktan sonra attığı adımlarla dikkat çeken Özlem Vural Gürzel’in yönetim anlayışı, Cumhur İttifakı çizgisine uyum için hizmet önceliklerinin yerini siyasi vitrin tercihlerinin aldığı yönündeki eleştiriler, belediye bünyesinde hayata geçirilen sembolik uygulamaların almasıyla dikkat çekiyor.

TOGG İLE BAĞLILIK GÖSTERGESİ

Gürzel’in AK Parti'ye geçmesinin ardından belediye araç filosuna 35 adet TOGG alınması, kamuoyunda kamu kaynağının etkin kullanımından ziyade siyasi bir mesaj ve bağlılık göstergesi olarak yorumlanmıştı. Bu hamle muhalif basında "tasarruf tedbirlerine aykırılık" ve iktidara şirin gözükme çabası olarak nitelendirilerek "Yaranma yarışında rekor kırdı, belediyeyi TOGG'a boğdu" başlıklarıyla servis edildi.

İTİRAFÇIYA 139 MİLYONLUK İHALE

Basında yer alan iddialara göre, Gürzel'in İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlandığı öne sürülen isimlere (Sarı kardeşler) Beykoz Belediyesi üzerinden 139 milyon TL'lik büyük bir ihale verdiği iddia edildi ve bu durum finansal bir şüphe odağı olarak haberleştirildi.

"SADAKAT TESTİ" CUMHUR İTTİFAKI DUVARINA TOSLAMIŞTI

Siyasi saf değişiminin ardından iktidar nezdindeki sadakatini 35 araçlık TOGG hamlesi, tartışmalı ihaleler ve iktidar sembolleriyle kanıtlamaya çalışan Gürzel yönetimi, ulusal siyasetteki Cumhur İttifakı'nın MHP'ye takılmıştı. içi güç dengelerine takılmıştı. Gürzel'in belediyeye ait taşınmazların satışı yönündeki teklifinin mecliste sadece CHP değil, MHP'li üyeler tarafından da reddedilmişti.

MHP İstanbul İl Teşkilatı’nın ağırlanmasıyla verilmek istenen tam uyum ve ittifak fotoğrafı, taşınmaz satışına MHP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesini akıllara getirdi.