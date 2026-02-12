27 Şubat'ta gözaltına alınan, 4 gün gözaltında tutulduktan sonra tutullanan ve 4 Mart 2025'de görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Başkanvekili olarak seçilen, sonrasında da AKP'ye topuklayan Özlem Vural Gürzel, katıldığı bir yayında AKP'ye geçiş sürecini anlattı.

Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyen Gürzel, "Oraya giridğimde evimde hissettim" derken, Erdoğan'ın kendisine "Tedirgin olma, bu saatten sonra sen benim kızımsın. Sana hiçbir şey olmaz" dediğini söyledi.

Gürzel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ERDOĞAN BU SAATTEN SONRA SANA HİÇBİR ŞEY OLMAZ DEDİ"

Bize kendimizi evimizde hissettirdi Erdoğan. O ulaşılamaz birsi değil, devlet baba Erdoğan. Bana döndü ve dedik sen benim kızımsın artık dedi. Ben senin arkandayım, bu saatten sonra sana hiçbir şey olmaz dedi. O kadar rahatladım ki...

"NE İYİ ETTİK" KAHVESİ İÇMİŞLER

Özlem Vural Gürzel, AKP'den topuklayan diğer isimler olan Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ile bir araya gelip kahve içip dertleştikleri de söyledi. Bu üçlü ilk kez AKP'de tanışmışlar.

DAVET GELİNCE ÇOK HEYECANLANMIŞ

Külliye'ye davet edildiğimde uyuyamadım. Akşam 6 civarında Külliye'ye gittik. Müthiş bir ihtişam. Orada dedik ki biz şuan devletin merkezindeyiz. O gücü hissediyorsunuz.

Ben partiye girene kadar buna inanmış birisiydim. Külliye'de Atatürk portresini görmem etkileyiciydi. AKP Atatürk'ü sahipleniyor.

"KADINA DEĞER VERİLEN YER VARSA O DA AKP'DİR"

Özlem Vural Gürzel; kendisine AK Parti’nin 'Atatürk düşmanı, şeriat getirecek ve diktatörlük yanlısı' bir yapı gibi tanıtıldığını, ancak partinin içerisine girdiğinde bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gördüğünü söyledi. "Kadına değer verilen yer varsa o AK Parti‘dir." dedi.