AKP, hem soruşturmalar hem de muhalefet partilerinden gerçekleştirdiği 'transferler' ile baskıyı artırdı. İtirafçılar ve transferler de çok vakit geçmeden mükafatını alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" operasyonu kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in vekili olarak gelen Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmişti.

AKP'Lİ BAŞKANDAN İTİRAFÇIYA 'JEST'

Öte yandan İBB dosyasında “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Ahmet Sarı'ya Güzel'den bir 'jest' geldi.

Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre Sarı’nın bağlantılı olduğu Zenit Yapı'ya Beykoz Belediyesi’nden 139 milyon TL'lik yüksek bedelli ihale verildiği ortaya çıktı.

Beykoz Belediyesi, 19 Aralık’ta “2 aylık muhtelif cins ve miktarda iş makinesi ve araç kiralama hizmeti alımı” işi için ihale vermişti.

GÜRZEL'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

CHP'li tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel de 9 Eylül'de yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

13 Eylül 2025'te AKP'ye geçen Gürzel'e parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Gürzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır" iddiasını dile getirmişti.

ZENİT YAPI VE SARI KARDEŞLER

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sarılar İnşaat’ın sahipleri Ahmet Sarı ve İsmail Sarı, "rüşvet verme" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Ancak, 27 Mayıs 2025’te savcılığa başvurarak etkin pişmanlık talebinde bulunan Sarı kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda tahliye edilmesine karar verildi. Ahmet Sarı’nın ifadesinde, "İşlerim için rüşvet verdim" dediği medyaya yansıdı.

Tahliyenin ardından Beykoz Belediyesi'nin ihaleyi verdiği Zenit Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sarı kardeşlerin kurucusu olduğu ve Sarılar şirketler grubunun bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket.