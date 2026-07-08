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Halka arz sonrası ilk beş işlem gününü tavan fiyattan kapatan Beta Enerji payları, yeni işlem gününe de yükselişle başladı. Hisse, gün açılışında yüzde 9,95 değer kazanarak 70,75 TL ile tavan seviyeye ulaştı.

TAVANDA BEKLEYEN LOT SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Yatırımcı ilgisinin güçlü şekilde devam ettiği hissede, saat 09:55 itibarıyla tavanda bekleyen lot sayısı 33,60 milyon olarak kaydedildi. Aynı dakikalarda işlem hacmi ise 126.088.881 TL seviyesinde gerçekleşti.

Yatırım x te yer alan verilere göre bu yüksek bekleyen emir miktarı, hisseye olan talebin sürdüğüne işaret ederken, piyasada alıcıların ağırlıkta olduğu görülüyor.

HALKA ARZ HİSSELERİNDE TAVAN SERİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni halka arz edilen hisselerde, alıcıların yoğun, satıcıların ise sınırlı olduğu durumlarda fiyatlar üst bant olan tavan seviyeye kilitlenir. Tavanda bekleyen lot miktarı, yatırımcıların o fiyattan alım yapmak için sıraya girdiğini gösterir.

Bu emirlerin gerçekleşebilmesi için, tavandaki talebi karşılayacak düzeyde satış gelmesi ya da yatırımcıların alış emirlerini geri çekmesi gerekiyor.

UYARI

Bu içerik bilgilendirme amaçlı olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.