Yeniçağ Gazetesi
08 Temmuz 2026 Çarşamba
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 'Dur' ihtarına uymadı, cezası servet değerinde oldu

'Dur' ihtarına uymadı, cezası servet değerinde oldu

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü hayatının hatasını yaptı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
'Dur' ihtarına uymadı, cezası servet değerinde oldu - Resim: 1

Karabük'te, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetinin geçici olarak iptal olduğu öğrenilen sürücü Y.Ç.’ye 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

1 5
'Dur' ihtarına uymadı, cezası servet değerinde oldu - Resim: 2

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. 107'nci Sokak'ta denetleme yapan polisler, Y.Ç. yönetimindeki 06 EJL 836 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

2 5
'Dur' ihtarına uymadı, cezası servet değerinde oldu - Resim: 3

Polisler, uyarıya rağmen kaçan sürücüyü yakalamak için takip etti. Bir süre sonra izini kaybettiren sürücünün polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bahçelievler Mahallesi 121'nci sokakta bulunan bir apartmanın otoparkına otomobilini park ettiği tespit edildi.

3 5
'Dur' ihtarına uymadı, cezası servet değerinde oldu - Resim: 4

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.Ç.’nin 0.55 promil alkollü, ehliyetinin geçici olarak iptal olduğu ve aracının muayenesinin olmadığı tespit edildi.

4 5
'Dur' ihtarına uymadı, cezası servet değerinde oldu - Resim: 5

Y.Ç.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro