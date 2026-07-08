'Dur' ihtarına uymadı, cezası servet değerinde oldu

Polisler, uyarıya rağmen kaçan sürücüyü yakalamak için takip etti. Bir süre sonra izini kaybettiren sürücünün polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bahçelievler Mahallesi 121'nci sokakta bulunan bir apartmanın otoparkına otomobilini park ettiği tespit edildi.