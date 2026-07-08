Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (K. Maraş hariç) ile Antalya’nın batı ve doğu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı