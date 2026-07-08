Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin kritik hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Rapora göre bugün özellikle öğle saatlerinden itibaren yurdun belirli bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Öğle saatlerinde (12.00 - 18.00) doğuya "Kuvvetli yağış" alarmı. Günün en kritik hava hareketi yurdun doğusunda yaşanacak. Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülürken; özellikle Kars, Ardahan, Artvin ve Erzurum çevreleri için "Kuvvetli Yağış" alarmı verildi.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Bunun yanı sıra Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinde de şimşekli ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

AKDENİZ VE TRAKYA'DA YEREL SAĞANAKLAR

Yağışlar sadece doğuyla sınırlı kalmayacak. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Antalya'nın yaylaları, Isparta, Burdur), Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkii ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak geçişleri görülecek.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Haritaya göre bir diğer yağış sürprizi ise Trakya'da; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de yer yer gök gürültülü lokal yağışlar etkili olacak.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

YURDUN DİĞER KESİMLERİNDE YAZ GÜNEŞİ HAKİM

Geri kalan bölgelerde ise tam bir Temmuz sıcaklığı yaşanıyor. Ege, Marmara'nın güney ve batısı (İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla) ile İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde az bulutlu, açık ve bol güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (K. Maraş hariç) ile Antalya’nın batı ve doğu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

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