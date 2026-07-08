Öğle saatlerinde (12.00 - 18.00) doğuya "Kuvvetli yağış" alarmı. Günün en kritik hava hareketi yurdun doğusunda yaşanacak. Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülürken; özellikle Kars, Ardahan, Artvin ve Erzurum çevreleri için "Kuvvetli Yağış" alarmı verildi.
Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin kritik hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Rapora göre bugün özellikle öğle saatlerinden itibaren yurdun belirli bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.Gül Devrim Koyun
Bunun yanı sıra Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinde de şimşekli ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
AKDENİZ VE TRAKYA'DA YEREL SAĞANAKLAR
Yağışlar sadece doğuyla sınırlı kalmayacak. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Antalya'nın yaylaları, Isparta, Burdur), Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkii ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak geçişleri görülecek.
Haritaya göre bir diğer yağış sürprizi ise Trakya'da; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de yer yer gök gürültülü lokal yağışlar etkili olacak.
YURDUN DİĞER KESİMLERİNDE YAZ GÜNEŞİ HAKİM
Geri kalan bölgelerde ise tam bir Temmuz sıcaklığı yaşanıyor. Ege, Marmara'nın güney ve batısı (İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla) ile İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde az bulutlu, açık ve bol güneşli bir gökyüzü hakim olacak.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (K. Maraş hariç) ile Antalya’nın batı ve doğu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 35°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu