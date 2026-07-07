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Kaynak: Ekonomi Servisi

İlaç ve kimya sektöründe faaliyet gösteren Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladığını duyurdu.

Şirket hisseleri, ORZAX.E işlem koduyla 7 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yatırımcılarla buluştu.

ORZAX HİSSESİ KAÇ TL’DEN BAŞLADI?

Borsa İstanbul tarafından yapılan bildirimde, Orzaks hisseleri için baz fiyatın 69 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Hisseler, bu fiyat üzerinden piyasada işlem görmeye başladı.

İŞLEM DETAYLARI AÇIKLANDI

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusuna göre, ORZAX hisseleri için maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak uygulanacak.

Bu kapsamda yatırımcı işlemleri belirlenen limitler dahilinde gerçekleştirilecek.

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