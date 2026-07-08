Yeniçağ Gazetesi
08 Temmuz 2026 Çarşamba
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Ekonomi Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu

Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu

Milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanının merakla beklediği temmuz ayı zam oranları ve maaş ödeme takvimi netleşti.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu - Resim: 1

TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı doğrudan belirlenirken, memur ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 13,52 oranında zam almaya hak kazandı.

1 10
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu - Resim: 2

Kök maaşı düşük olan emekliler için taban aylık düzenlemesi hız kazandı. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifiyle, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

2 10
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu - Resim: 3

Bu düzenleme, kök maaşı ve ek ödemesi toplam 16 bin 920 TL'nin altında kalan yaklaşık 5,1 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.

3 10
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu - Resim: 4

Aradaki fark, Hazine desteği ile tamamlanarak emeklilerin hesabına taban aylık üzerinden yatırılacak. Bu tutar ise her sene olduğu gibi gerçekleştiriliyor.

4 10
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu - Resim: 5

En düşük emekli aylığını belirleyecek olan yasa teklifi, 14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

5 10
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu - Resim: 6

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; teklifin, Meclis tatile girmeden Genel Kurul'dan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

6 10
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu - Resim: 7

Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte gözler ödeme takvimine döndü. Sabah'ın iddiasına göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre aşağıdaki tarihlerde hesaplarında yatırılması bekleniyor.

7 10
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu - Resim: 8

SSK (4A) Emeklileri Ödeme Takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

8 10
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu - Resim: 9

Bağ-Kur (4B) Emeklileri Ödeme Takvimi:

Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi tahsis numaralarına göre 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacaklar.

9 10
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu - Resim: 10

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkından doğan zamlı maaş ödemeleri için ise ilgili bakanlıklar tarafından ayrıca bir ödeme takvimi duyurulacak.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro