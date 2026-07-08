TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı doğrudan belirlenirken, memur ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 13,52 oranında zam almaya hak kazandı.
Emekli ve memur zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu
Milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanının merakla beklediği temmuz ayı zam oranları ve maaş ödeme takvimi netleşti.Gülsüm Hülya Sundu
Kök maaşı düşük olan emekliler için taban aylık düzenlemesi hız kazandı. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifiyle, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.
Bu düzenleme, kök maaşı ve ek ödemesi toplam 16 bin 920 TL'nin altında kalan yaklaşık 5,1 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.
Aradaki fark, Hazine desteği ile tamamlanarak emeklilerin hesabına taban aylık üzerinden yatırılacak. Bu tutar ise her sene olduğu gibi gerçekleştiriliyor.
En düşük emekli aylığını belirleyecek olan yasa teklifi, 14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; teklifin, Meclis tatile girmeden Genel Kurul'dan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte gözler ödeme takvimine döndü. Sabah'ın iddiasına göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre aşağıdaki tarihlerde hesaplarında yatırılması bekleniyor.
SSK (4A) Emeklileri Ödeme Takvimi:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz
Bağ-Kur (4B) Emeklileri Ödeme Takvimi:
Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi tahsis numaralarına göre 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacaklar.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkından doğan zamlı maaş ödemeleri için ise ilgili bakanlıklar tarafından ayrıca bir ödeme takvimi duyurulacak.