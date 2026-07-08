NATO Zirvesi'ne TUSAŞ damga vurdu: Milli hava araçları dosta-düşmana mesaj verdi

‘NATO’NUN KAYITSIZ KALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ’

Programda konuşan Haluk Görgün, 36’ıncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nun NATO tarihindeki en büyük etkinliklerden biri olduğunu ifade ederek, “Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. NATO'nun buna kayıtsız kalması düşünülemez. Tüm müttefikler bu gelişmelerin uzun süredir farkındalar. Vilnius, Washington ve Hague zirvelerinde adım adım büyüyen bu girişim, bugün zirve noktasına ulaştı. Gelecekte NATO tarihi yazıldığında Ankara Zirvesi'ne özel bir bölüm ayrılacak, Savunma Sanayii Forumu NATO için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyecek.